Habitué des places d'honneur, Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) a remporté mardi la course Paris-Camembert. Il avait déjà remporté la Polynormande (2011) et le Tour de Normandie (2017). Disputée sur 213,8 km entre Pont-Audemer (Eure) et Livarot (Calvados), la course Paris-Camembert était la 7e manche de la Coupe de France, dont Axel Zingle (Cofidis) a pris la tête du classement provisoire.

Classement

1. Anthony Delaplace (FRA/ARK) les 213,8 km en 5 h 12:01.

2. Valentin Ferron (FRA/TEN) à 4.

3. Thibault Ferasse (FRA/BBH) 14.

4. Geoffrey Bouchard (FRA/AG2) m.t.

5. Jimmy Janssens (BEL/ALP) m.t.

6. Matis Louvel (FRA/ARK) 39.

7. Edvald Boasson Hagen (DEN/TEN) m.t.

8. Luca Mozzato (ITA/BBH) m.t.

9. Damien Touzé (FRA/AG2) m.t.

10. Axel Zingle (FRA/COF) m.t.

