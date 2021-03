Cyclisme

Paris - Nice - Ellisonde en braoudeur, Roglic en finisseur : le résumé de la 6e étape

PARIS-NICE - Kenny Ellisonde (Trek-Segafredo) a été l'animateur de la 6e étape mais le petit grimpeur français n'a pu aller au bout. C'est en comité réduit que s'est jouée la victoire et à ce jeu-là et en côte, Primoz Roglic est le plus fort. Le résumé de la 6e étape en vidéo.

00:04:40, il y a une heure