Cyclisme

Paris-Nice - Le profil de la 7e étape : La Colmiane, juge de paix de l'édition 2021

PARIS-NICE - Comme en 2020, c'est à Valdebore La Colmiane que devrait se décider le sort de l'édition 2021 de la Course au soleil. L'approche du col de première catégorie sera fera via trois difficultés mais tout porte à croire que ce sera une course de côte entre favoris. Primoz Roglic et les autres s'affronteront sur les 16,3 km à 6,3% de moyenne.

00:00:45, il y a une heure