Cyclisme

Van der Poel, Colbrelli, Van Aert... C’était pire que l’Enfer et c’était grand : résumé vidéo d’un Paris-Roubaix épique

PARIS-ROUBAIX - C’était le retour tant attendu de l’Enfer du Nord sous la pluie, dimanche. En octobre, qui plus est. La 118e édition de la reine des classiques promettait d’être historique. Elle a été à la hauteur de ce contexte. Les favoris annoncés que sont Mathieu van der Poel et Wout van Aert en ont été protagonistes mais c’est Sonny Colbrelli qui s’est imposé. Le résumé d’une course débridée.

00:03:00, il y a 33 minutes