Cyclisme

VIDEO - Borghini victorieuse en solitaire, Balsamo disqualifiée : le résumé de Paris - Roubaix dames

PARIS-ROUBAIX DAMES - C'est en solo qu'Elisa Longo Borghini est allée décrocher la victoire. La championne d'Italie s'est échappée à 33 kilomètres de l'arrivée, et personne n'a pu la rattraper. Dans une course marquée par les chutes, sa compatriote, la championne du monde Elisa Balsamo a été disqualifiée par les directeurs de course à 40 km de l'arrivée pour retour irrégulier dans le peloton.

00:03:12, il y a une heure