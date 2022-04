Cyclisme

Mohoric et la Quick Step frustrés, Van Baarle opportuniste : le résumé de Paris-Roubaix 2022

PARIS-ROUBAIX - Dylan Van Baarle a donné à l'équipe Ineos, la plus riche du peloton, le premier succès de son histoire dans la "reine des classiques" qui a été courue à une allure-record, sous le soleil et dans la poussière. À l'avant, l'équipe Quick-Step et le Slovène Matej Mohoric ont fait la course en tête avant de se faire piéger par l'attaque fatale de van Baarle. Voici le résumé en vidéo.

00:03:10, il y a une heure