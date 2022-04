Record battu. La 119e édition de Paris-Roubaix, disputée ce dimanche, est la plus rapide de l’histoire. Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers), lauréat de l’épreuve, a bouclé les 257,2 km au programme, entre Compiègne et la ligne d’arrivée dans le vélodrome roubaisien, en 5h37’00". Soit à 45,79 km/h de moyenne. Il bat la marque de référence établie en 2017 par Greg Van Avermaet (45,20 km/h).

Ad

La recette de ce record ? Un départ rapide conformément aux prévisions - avec un vent annoncé de trois-quarts dos - et des favoris (Wout van Aert, 2e, Mathieu van der Poel, 9e) un temps piégés dans un deuxième peloton. Le tout sur des pavés secs. A titre de comparaison, dans la boue, Sonny Colbrelli avait mis près de 25 minutes de plus à rallier l’arrivée en vainqueur l’an passé, sur une distance similaire (500 mètres de plus, seulement).

Paris - Roubaix Jour de gloire pour Van Baarle ! IL Y A UNE HEURE

Vainqueur : Année : Moyenne : 1. Dylan van Baarle 2022 45,79 km/h 2. Greg Van Avermaet 2017 45,20 km/h 3. Peter Post 1964 45,13 km/h

Paris - Roubaix Le coup de force : Van der Poel et Van Aert piégés avant même les premiers pavés IL Y A 5 HEURES