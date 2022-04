Cyclisme

Il est le dernier Français vainqueur de Paris-Roubaix, il y a 25 ans : Frédéric Guesdon a déjoué les pronostics en 1997

PARIS-ROUBAIX - Cela fait un quart de siècle qu'un Français n'a plus triomphé à Roubaix. Le dernier à y être parvenu est Frédéric Guesdon, en 1997 alors qu'il n'était qu'outsider au départ de l'Enfer du Nord. Voici comment le coureur de la Française des Jeux a glané le plus grand succès de sa carrière sur le vélodrome roubaisien devant Jo Planckaert (2e) et le champion du monde Johan Museeuw (3e).

