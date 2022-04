Cyclisme

Intermarché-Wanty-Gobert - Paris- Roubaix, un "sentiment unique" pour Adrien Petit

PARIS-ROUBAIX – Avant le départ, Adrien Petit évoque ce sentiment unique et l’adrénaline qui monte avant de débuter cette mythique course. Le français de l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert se sent bien et est prêt à saisir les opportunités qui se présentent : "ça va rouler très vite".

