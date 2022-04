Cyclisme

Paris-Roubaix - Le clou du spectacle : Revivez le passage de la Trouée d'Arenberg

PARIS-ROUBAIX - C'est toujours un moment épique. L'entrée dans la Trouée d'Arenbger, un des trois secteurs pavés classés en 5 étoiles, et de loin le plus célèbre de le Reine des classiques, est intervenu à un peu moins de 100 kilomètres de l'arrivée. Wout Van Aert y a connu une crevaison, et tous les coureurs ont retenu leur souffle. Nous aussi.

00:01:27, il y a 24 minutes