Cyclisme

Stefan Küng au niveau de Mathieu van der Poel, l’interrogation Filippo Ganna : les favoris de Paris-Roubaix 2022

PARIS-ROUBAIX - Nicolas Fritsch envisage une course particulièrement ouverte, dimanche en direction du vélodrome roubaisien, entre une préparation particulière, la méforme de la Quick-Step et un temps a priori clément. Et s'il devait citer un grand favori ? Il en présenterait… deux : Mathieu van der Poel, mais aussi Stefan Küng. Quant à Filippo Ganna, il en fait un outsider de choix. Sa chronique.

00:05:58, il y a une heure