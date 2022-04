Cyclisme

Stefan Küng (Groupama-FDJ) : "Je n'adore pas la boue de Roubaix, mais elle ne me dérange pas"

Stefan Küng sera au départ de Paris-Roubaix dimanche. Le coureur suisse de la Groupama-FDJ l'a confirmé au micro de Guillaume Di Grazia dans Bistrot Vélo, émission à écouter en intégralité en podcast. Il espère que le temps sera beau et sec pour avoir des chances de remporter cette course où il n'a jamais fait mieux qu'une 11e place en 2019. Une course que vous pourrez suivre sur Eurosport.

00:02:40, il y a 27 minutes