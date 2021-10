L'heure de Groupama-FDJ en Touraine ? L'équipe française a plusieurs cartes à jouer dimanche lors du Paris-Tours. Les Français Arnaud Démare et Valentin Madouas, ainsi que le Suisse Stefan Küng, auront un coup à tenter sur les neuf chemins de vigne de Vouvray. Les trois coureurs de Groupama-FDJ pourront profiter d'un plateau relevé mais sans excès, en raison de la concurrence directe du Tour de Lombardie. Ils bénéficieront aussi d'un peloton fatigué au crépuscule de la saison, une semaine après un difficile Paris-Roubaix.

"Il peut se passer beaucoup de choses dans cette course, tout devrait se jouer dans les chemins", analyse Frédéric Guesdon, directeur sportif de la Groupama-FDJ. "L'arrivée se disputera probablement avec un petit groupe. Cela peut convenir à Arnaud (Démare), mais c'est intéressant d'avoir plusieurs pions car dans ces chemins, le risque de crevaison est grand, encore plus qu'à Roubaix. Stefan Küng, Arnaud Démare et Valentin Madouas seront nos principaux atouts dimanche mais la force de l'équipe sera le nombre", note le technicien, qui reste le dernier Français à s'être imposé sur la grande ligne droite de l'avenue de Grammont en 2006.

Autre Tricolore, Christophe Laporte, qui disputera sa dernière course avec Cofidis, tentera lui aussi de lui succéder. Récent sixième de Paris-Roubaix, le Varois aura sa chance sur les routes non goudronnées des côteaux de Loire. Mais la concurrence sera rude. Du côté des favoris, figurent les Belges Jasper Stuyven (Trek), 4e lors du récent championnat du monde et vainqueur de Milan-Sanremo, et Jasper Philipsen (Alpecin), qui enchaîne les victoires depuis la fin de l'été.

Lotto-Soudal, Jumbo et DSM devraient aussi jouer les premiers rôles dimanche sur les 212,3 kilomètres de la course. Du côté de Lotto, la révélation belge Florian Vermeersch, deuxième du dernier Paris-Roubaix, et l'ancien champion du monde Philippe Gilbert s'aligneront sur les routes de Touraine. Jumbo pourra compter sur le Néerlandais Mike Teunissen, ancien spécialiste du cyclo-cross et taillé pour ce genre de course. Enfin, DSM, deux fois victorieuse depuis que Paris-Tours emprunte les chemins de vigne (2018), tentera de conserver son trophée. La formation allemande s'était en effet imposée avec le Danois Casper Pedersen en 2020.

