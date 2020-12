Le peloton pensait sa retraite quasi-certaine. Mais Mark Cavendish n'avait pas encore envie de raccrocher son vélo. En fin de contrat en décembre avec Bahrain-McLaren, le Cav’ a trouvé une équipe apte à lui offrir une dernière danse. Et pas n'importe laquelle puisque le Britannique s'est engagé pour 2021 avec Deceuninck - Quick-Step, retrouvant ainsi une formation qu'il avait quittée en 2015.

Le "missile de l’île de Man" n'avait caché son désir de poursuivre au dernier Grand Prix de l’Escaut, le 14 octobre dernier. “On verra ce qui va arriver mais j’espère encore courir l’an prochain. Je ne veux pas arrêter, j’aime trop ce sport, je lui ai donné ma vie. Je veux continuer à courir", avait lancé le sprinteur aux 146 victoires (dont 30 étapes du Tour de France). L'appel du pied ne pouvait être plus clair. Deceuninck - Quick-Step l'a entendu. Et a eu envie de donner une dernière occasion de briller au maillot vert du Tour de France 2011, malgré ses 35 ans.