Une page se tourne. Après cinq années de collaboration, Peter Sagan et la Bora-Hansgrohe vont se séparer à la fin de la saison. Le coureur slovaque a confirmé cette décision attendue dans un communiqué publié jeudi sur son site officiel. "Aujourd'hui, je voudrais annoncer qu'un cycle de ma carrière professionnelle se termine et que je ne renouvellerai pas mon contrat avec la Bora-Hansgrohe au-delà de la saison 2021", a écrit le triple champion du monde sur route (2015, 2016 et 2017).

Sagan a lui-même résumé à quel point son passage chez la Bora-Hansgrohe s'était avéré fructueux. "Je n'ai aucun doute sur le fait que les cinq saisons que j'ai passées à la Bora-Hansgrohe ont été parmi les plus prolifiques de ma carrière et certains de mes moments les plus mémorables se sont passées durant cette période, a-t-il dit. Je suis devenu le premier coureur à remporter trois titres de champion du monde consécutifs, j'ai eu l'honneur de gagner Paris-Roubaix. J'ai signé ma 100e victoire chez les pros sous ce maillot, j'ai établi un record avec sept maillots verts sur le Tour de France et j'ai eu mon tout premier maillot cyclamen sur le Giro."

Les succès de Peter Sagan au Tour des Flandres 2016 et à Paris-Roubaix 2018 Crédit: Getty Images

Une signature chez TotalEnergies ?

Une magnifique collection, mais Sagan et son équipe était amenés à prendre des directions différentes. Les rumeurs de son départ allaient bon train depuis plusieurs mois, Sagan en a juste confirmé les raisons. "Après de longues discussions avec ma direction et un accord mutuel avec elle, nous avons estimés que la meilleure décision était de mettre un terme à mon cycle dans l'équipe et ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière, a expliqué le coureur de 31 ans. Le changement fait partie de la vie et de la croissance."

Il faudra en revanche encore patienter avant de connaître la future destination de Sagan. Son nom a notamment été évoqué du côté de l'équipe TotalEnergies. Le quotidien L'Equipe indiquait même en juillet que son transfert au sein de la formation de Jean-René Bernaudeau était sur le point d'être bouclé et pourrait être officialisé dès l'ouverture du marché le 1er août. Son avenir est ainsi susceptible d'être rapidement scellé.

