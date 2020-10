Pas de Peter Sagan et désormais pas de Philippe Gilbert, les anciens vainqueurs font faux bond au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix cette saison. Si le premier a fait son choix en préférant découvrir le Tour d'Italie, le second doit renoncer sur blessure. Tombé sur la première étape du Tour de France et blessé au genou, le Belge ressent encore des douleurs. Il ne prendra pas le départ de la troisième étape du BinckBank Tour ce jeudi et ne disputera pas les Flandriennes pour récupérer au mieux.