Pierre Rolland rempile. Comme annoncé ce jeudi, le coueur français a officiellement prolongé son contrat d'un an avec B&B Hotels. Double vainqueur d'étape sur le Tour de France en 2011 et 2012, le grimpeur orléanais, malade, n'a pas pu s'illustrer sur la Grande Boucle cette année alors qu'il avait débarqué avec des ambitions après avoir remporté le maillot de meilleur grimpeur au Dauphiné.

Je veux réaliser une belle fin de saison

"J'avais l'espoir de remporter une étape et jouer le maillot à pois mais rien ne s'est passé comme je l'aurais souhaité. Ma décision aurait peut-être été différente si j'avais atteint mes objectifs cet été mais j'ai terminé le mois de juillet frustré. Je veux réaliser une belle fin de saison et repartir pour un Tour, l'an prochain", a souligné jeudi le leader de B&B Hotels depuis 2019.

En 2023, Pierre Rolland, 4e du Giro en 2014, disputera sa 17e saison dans le peloton professionnel. "J'ai traîné un Covid pendant plusieurs mois et n'ai retrouvé mes sensations qu'en mai-juin. Je me suis demandé si j'avais encore ma place dans ce milieu mais mon Dauphiné m'a conforté dans ma volonté de continuer à faire la course devant, profiter de ma liberté pour rester le coureur offensif que j'aime être", a-t-il insisté.