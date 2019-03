Regardez Nokere Koerse en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player

Pour la 74ème édition de la course flamande (1.HC), il sera notamment l'occasion de retrouver le phénomène Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) avec un dossard quelques semaines après sa chute subie lors du Tour des Émirats Arabes Unis.

La formation de Patrick Lefévère comptera en outre deux tricolores, Rémi Cavagna et Florian Sénéchal, récent vainqueur du GP Samyn.

Retrouvez le programme TV détaillé de la course, à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 2 et Eurosport Player:

Mercredi 20 mars sur Eurosport 2

15h15 - Nokere Koerse (195,6km)

