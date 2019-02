Simon Yates lance sa saison, Jakob Fuglsang prend le maillot de leader à Tim Wellens

Astana a eu la peau de Tim Wellens. Avec trois coureurs (Jakob Fuglsang, Ion Izagirre et Pello Bilbao) parmi les six premiers, et à moins de 30 secondes du Belge, leader de la course après trois étapes, l'équipe kazakhe avait plusieurs cartes à jouer. Elle en a profité, lors de la quatrième étape ce samedi, entre Armilla et Grenade (119,9 km).

Esseulé dans le final, Wellens a dû rouler derrière un groupe dans lequel figurait Bilbao, avant de céder à 32 kilomètres de l'arrivée, dans les contreforts de la principale montée du jour. Dans celle-ci, Simon Yates (Mitchelton-Scott) a fait la différence. Loin au classement général pour sa course de rentrée, le vainqueur de la dernière Vuelta s'est offert un succès en solitaire. Il a devancé de 26 secondes le groupe des favoris, réglé par Sergio Higuita (Fundacion Euskadi).

Trois coureurs d'Astana dans le Top 4

Au classement général, Jakob Fuglsang prend la tête devant Izagirre (2e à 7") et Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma, 3e à 11"). Bilbao est au pied du podium (4e, à 21"), juste devant le frère et coéquipier du vainqueur du jour, Adam Yates (5e, à 57"). Wellens recule jusqu'au 9e rang, à près de 3 minutes (2'53), avant une dernière étape vallonnée.