Le report du Tour d'Andalousie succède à celui du Challenge de Majorque, disputé habituellement aux Baléares début février. Le Tour d'Algarve (Portugal), qui devait avoir lieu aux mêmes dates que la Ruta del Sol, a connu le même sort jeudi. Et hors d'Europe, le Tour Down Under et la Cadel Evans Great Ocean Race en Australie, le Tour de San Juan en Argentine, le Tour de Colombie, mais aussi le Saudi Tour et le Tour d'Oman au Moyen-Orient ont aussi fait les frais de la crise sanitaire. En Europe, la saison doit commencer le 31 janvier en France par le GP La Marseillaise.