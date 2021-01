Sam Bennett est-il le meilleur sprinteur du monde ? Plus que son maillot vert obtenu sur le Tour, ce sont ses deux succès sur la plus grande course du monde et une autre sur la Vuelta qui peuvent lui conférer ce titre. L'Irlandais refuse de répondre mais il est habité d'une nouvelle confiance depuis son transfert chez Deceuninck-Quick Step, c'est une évidence.

"C'est drôle, j'ai toujours pensé que le Tour était la course sur laquelle les gens jugeaient de votre classement dans la hiérarchie, analyse le sprinteur irlandais pour Cyclingnews. J'ai gagné le maillot vert mais je me sens le même qu'avant. Donc je ne sais pas… C'est un compliment extraordinaire, j'apprécie mais je ne sais pas si je suis le meilleur ou non". Le meilleur, peut-être pas, et encore, mais assurément dans le top 3. Arnaud Démare, Caleb Ewan et peut-être Wout Van Aert peuvent lui faire de la concurrence mais il les a tous battus.