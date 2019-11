Le sprinteur irlandais Sam Bennett quitte Bora-Hansgrohe, a annoncé jeudi la formation allemande dans un communiqué publié sur son site. "La direction de Bora-Hansgrohe a décidé d'accepter le souhait de Sam Bennett de quitter l'équipe pour continuer sa carrière avec une autre formation", a-t-elle indiqué.

L'Irlandais de 29 ans devrait rejoindre les rangs de l'équipe Deceuninck-Quick Step, qui le courtise depuis plusieurs semaines. Vainqueur de 3 étapes sur le Tour d'Italie 2018 et de 2 sur le Tour d'Espagne un an plus tard, le sprinteur a rejoint en 2014 l'équipe NetApp-Endura, devenue Bora en 2015. "Au cours des six dernières années, BORA-hansgrohe a fait de Sam Bennett l’un des meilleurs sprinteurs du peloton. Il est cependant devenu de plus en plus difficile de faire concorder les objectifs de l’équipe et du coureur", dévoile la formation.