Cyclisme

Les routes blanches, le final spectaculaire à Sienne : les Strade Bianche décryptées par Van Vleuten

STRADE BIANCHE - Annemiek van Vleuten connaît bien les Strade Bianche pour avoir remporté la course en 2019 et 2020. Dans Cycling Show pour Eurosport, elle a décrypté le parcours de la classique italienne. Entre les routes blanches et le final difficile dans Sienne, la Néerlandaise donne les clés de la course.

00:02:52, il y a une heure