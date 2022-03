Cyclisme

Le nouveau numéro de Pogacar : "Je regardais derrière moi jusqu'à la dernière montée"

CYCLISME - 50km d'échappée et une arrivée en solitaire, Tagej Pogacar s'est offert une victoire de prestige sur la Strade Bianche après un nouveau numéro sur la route. Le Slovène qui était tombé plus tôt dans la course s'offre une première victoire en Toscane devant l'Espagnol Alejandro Valverde et le Danois Kapser Asgreen. Il revient sur son succès qu'il a mis du temps à voir se dessiner.

00:01:59, il y a 2 heures