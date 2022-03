Cyclisme

Une victoire au finish pour Kopecky : revivez les temps forts des Strade Bianche

CYCLISME - 145 coureuses au départ de Sienne et à la fin, il n'en resta plus qu'une : Lotte Kopecky ! La Belge s'est imposée dans un final disputé au coude à coude avec la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten. Il aura fallu attendre les derniers virages pour que l'identité de la gagnante de l'édition 2022 des Strade Bianche se dévoile. Revivez les temps forts de la course en vidéo.

00:02:58, il y a un jour