Cyclisme

Tadej Pogacar s'envole en tête de la Strade Bianche : revivez l'attaque du Slovène en vidéo

CYCLISME - Après des tentatives infructueuses d'Alaphilippe, Pogacar en a profité pour placer une attaque à 50 km de l'arrivée. Le Slovène est parvenu à creuser un écart de plus d'une minute en tête de la course et va tenter de s'offrir une victoire en solitaire en Toscane. Revivez l'atttaque du vainqueur du Tour de France en vidéo.

00:02:26, il y a une heure