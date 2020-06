Mercredi, l'équipe Sunweb a annoncé la signature de l'allemand Marco Brenner, 17 ans, considéré comme une grande promesse du cyclisme mondial. Un nouveau pari alléchant alors que la jeunesse prend de plus en plus de poids dans le peloton.

Sunweb s'offre un jeune prodige. L'Allemand Marco Brenner, 17 ans, a signé par un contrat de quatre ans, jusqu'à fin 2024, au sein de l'équipe Sunweb, a annoncé mercredi la formation allemande.

Considéré comme l'un des meilleurs cyclistes de sa génération, Brenner, qui est né le 27 août 2002, a raflé l'an passé les titres nationaux juniors du contre-la-montre et de la course sur route. "Nous le voyons comme l'un des plus grands jeunes talents du peloton", a déclaré l'entraîneur-chef de l'équipe, Rudi Kemna. "Marco est également très ambitieux et motivé, ce qui correspond bien à l'équipe".

Un coureur de 17 ans a déjà été engagé par une autre formation WorldTour, UAE Emirates, qui a annoncé fin avril l'engagement de l'Espagnol Juan Ayuso pour cinq ans. L'année passée, la saison cycliste a été marquée par la réussite de plusieurs jeunes talents du peloton, principalement le Belge Remco Evenepoel (20 ans, Deceuninck), vainqueur de la Clasica San Sebastian et médaillé sur le contre-la-montre aux Mondiaux, et le Slovène Tadej Pogacar (21 ans, UAE), troisième de la Vuelta.

