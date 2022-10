Tadej Pogacar (UAE) a raflé au sprint la course des Trois Vallées Varésines, mardi à Varèse. Le double vainqueur du Tour de France (2020, 2021) a coiffé sur la ligne, au terme des 196 km de cette 101e édition, le Colombien Sergio Higuita (Bora) et l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), passé tout près de la victoire pour l'avant-dernière course de sa carrière avant de tirer sa révérence samedi en Lombardie.

L'autre futur retraité du peloton, Vincenzo Nibali (Astana), a lui aussi tenté le coup d'éclat en s'échappant à 3,5 km de l'arrivée mais a rapidement été repris par le peloton des favoris, mené par les Movistar. Pogacar, 24 ans, signe la 45e victoire de sa carrière. Il retrouvera samedi Jonas Vingegaard pour la première fois depuis que le Danois l'a dépossédé de son titre cet été sur les routes du Tour de France.

