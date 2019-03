Mitchelton-Scott remporte le chrono par équipes, Michael Hepburn premier leader

L'équipe Mitchelton-Scott n'a pas fait les choses à moitié ce mercredi. La formation australienne a remporté avec éclat la première étape du Tirreno-Adriatico, un contre-la-montre par équipes de 21,5 km à Lido Di Camaiore. Deuxième l'année dernière sur le même parcours, Mitchelton-Scott a devancé de sept secondes l'équipe Jumbo Visma du Slovène Primoz Roglic et de 22 secondes la formation Sunweb de Tom Dumoulin. Un résultat qui permet à l'Australien Michael Hepburn d'endosser le premier maillot bleu de leader de l'épreuve.

Yates : "On va voir étape par étape"

"C'est un excellent début. Ça faisait longtemps qu'on espérait gagner un chrono par équipes. On est souvent passés près et cette fois c'est réussi", s'est félicité le Britannique Adam Yates, leader de l'équipe australienne et l'un des candidats à la victoire finale mardi prochain de l'autre côté de l'Italie, sur la Côte Adriatique.

"On va tranquillement regarder le classement ce soir et voir où on en est. On sait que ça sera dur, on va voir étape par étape", a relativisé Yates.

A noter que la Deceuninck-Quick-Step de Julian Alaphilippe, 4e, pointe déjà à 37 secondes des vainqueurs du jour. Deux autres équipes ont perdu pas mal de temps : la Team Sky de Geraint Thomas, 5e, a terminé à 47 secondes. Idem pour l'équipe Groupama-FDJ de Thibaut Pinot, 8e à 58 secondes.