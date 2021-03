Cyclisme

Le mieux placé, le pluis puissant : Würtz Schmidt n'a laissé aucune chance à ses adversaires

TIRRENO-ADRIATICO - On pensait qu'un sprint massif aurait lieu sur l'avant-dernière étape mais le peloton n'avait pas envie de chasser et c'est un petit groupe qui s'est livré la bataille dans la dernière ligne droite. A ce petit jeu-là, Mads Würtz Schmidt a été le plus fort. L'arrivée en vidéo.

00:01:03, il y a 29 minutes