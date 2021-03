Cyclisme

Tirreno - Adriatico : Simon Carr percute un panneau de plein fouet sur un ilôt central

TIRENO ADRIATICO - A un peu moins de 60 kilomètres de l'arrivée, Simon Carr (EF Education-Nippo) a percuté un panneau sur un ilôt, lundi lors de la 6e étape entre Castelraimondo et Lido di Fermo. Heurté en plein visage, choqué, il a pu rapidement reprendre ses esprits et remonter sur son vélo pour poursuivre la course.

00:00:31, il y a 2 heures