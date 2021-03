Cyclisme

Tirreno - Adriatico - Bernal attaque de loin, Alaphilippe fait mouche : le résumé de la 2e étape

TIRRENO-ADRIATICO - Le parcours de la 2e étape pouvait espérer une belle journée, ce fut le cas sur la course des deux mers. Egan Bernal a été le premier leader à animer la course en attaquant de loin avant que Almeida, Sivakov, Landa et Yates ne prenne le relais. Mais le vainqueur du jour c'est le champion du monde, Julian Alaphilippe. Le résumé en vidéo.

00:05:20, il y a 6 minutes