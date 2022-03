Cyclisme

Tirreno-Adriatico - Remco Evenepoel vs Tadej Pogacar : "Je pense que Remco a vraiment envie de se mesurer à son modèle"

TIRRENO-ADRIATICO - Une affiche que l'on pourrait revoir maintes et maintes fois. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) et Tadej Pogacar (UAE Emirates) s'affrontent pour la première fois sur une course par étapes, lors de cette édition de la course des deux mers (7-13 mars). Notre consultant Nicolas Fritsch en salive et y voit l'opportunité pour Evenepoel de se frotter à plus complet que lui.

00:02:05, il y a une heure