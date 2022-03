Circulez, il n’y a plus rien à voir. Déjà leader de l’épreuve depuis la quatrième étape, Tadej Pogacar a fait le ménage ce samedi lors de la sixième levée de ce Tirreno-Adriatico édition 2022. Vainqueur en solitaire à Carpegna, sur les terres d’un certain Marco Pantani, le Slovène de l’équipe UAE Emirates a conforté son maillot de leader et surtout mis Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) hors d’état de nuire. Positionné à neuf secondes depuis deux jours, le Belge a explosé et perdu presque quatre minutes.

Ad

Tirreno - Adriatico Bardet : "Je commence à retrouver un bon niveau" IL Y A 5 HEURES

Plus d'informations à suivre...