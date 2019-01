Tom Dumoulin doublera Giro-Tour de France en 2019

Tom Dumoulin ne compte pas se contenter du Tour de France en 2019. Le Tour d'Italie lui fait aussi de l'oeil. "J'étais concentré sur le Tour cette année et mon équipe aussi. Mais le parcours du Giro est très intéressant au contraire de celui du Tour de France, qui me semble très dur", a déclaré Dumoulin lors de la présentation de l'équipe Sunweb au grand complet. "Comme j'adore le Giro, ce changement de programme me ravit complètement", a ajouté Dumoulin, vainqueur du Tour d'Italie 2017 et deuxième du Tour de France 2018, avec une victoire d'étape (contre-la-montre de la 20e).

A cette occasion, la formation allemande a révélé que le fabricant Cervelo serait son fournisseur officiel de vélos. L'équipe a aussi dévoilé son nouveau maillot, rouge avec deux traits verticaux blancs en haut et en bas du nom de la formation pour ses équipes masculine, féminine et de jeunes.

De son côté, Nikias Arndt, âgé de 27 ans et l'un des cinq coureurs allemands de l'équipe, s'est déclaré "ravi" de l'attention du public et des médias allemands. "Nous sommes ravis d'être ensemble et de former une grande équipe. Si nous travaillons ensemble, nous aurions de grands succès cette année", a-t-il expliqué. "Je suis très enthousiasmé de montrer notre nouvelle équipe au public et aux médias allemands. Pour des coureurs allemands, c'est réconfortant de recevoir autant d'attention", a ajouté Arndt.

L'équipe Sunweb pour 2019:

Tom Dumoulin, Cees Bol, Roy Curvers, Wilco Kelderman, J. Nieuwenhuis, Sam Oomen et Martijn Tusveld (NED), Jan Bakelants et Louis Vervaeke (BEL), A Andersen, Soren Andersen et Casper Pedersen (DEN), Nikias Arndt, J. Frohlinger, Lennard Kamna, Max Kanter et Max Walscheid (GER), Chad Haga (USA), Chris Hamilton, Jai Hindley, Michael Matthews, Robert Power et Michael Storer (AUS), Marc Hirschi (SUI), Nicolas Roche (IRL)