Tour d'Espagne - La Grande-Bretagne ou une domination jamais vue en Grand Tour

Froome, Thomas, Yates : Un trio historique

Avec le succès de Simon Yates, la Grande-Bretagne aura donc remporté en 2018 le Giro, le Tour et la Vuelta. Une performance évidemment exceptionnelle mais qui n'est pas véritablement historique puisqu'une telle domination a déjà été vue à deux reprises sur une année civile. Les Britanniques rejoignent ainsi les Français, auteur du triplé, en 1964 et, plus récemment, les Espagnols en 2008.

Mais, contrairement aux Français ou aux Espagnols, les Britanniques ne sont pas appuyés sur une tête d'affiche plus que sur une autre. Il avait fallu un doublé de Jacques Anquetil (Giro-Tour) pour la France et celui d'Alberto Contador (Giro-Vuelta) pour l'Espagne pour que ces deux nations y parviennent. Pas la Grande-Bretagne.

Simon Yates of Great Britain and Team Mitchelton-Scott Red Leader Jersey / Celebration / during the 73rd Tour of Spain 2018, Stage 19 a 154,4km stage from Lleida to Naturlandia - Coll De La Rabassa 2025m / La Vuelta / on September 14, 2018 in NaturlandiaGetty Images

Celle-ci est parvenue à remporter les trois Grands Tours avec 3 coureurs différents, grâce aux succès de Christopher Froome (Sky) sur le Giro, de Geraint Thomas (Sky) sur le Tour et donc de Simon Yates (Michelton-Scott) sur la Vuelta. Une performance absolument inédite dans toute l'histoire du cyclisme, même si l'Espagne n'était pas passé pas loin en 2009 (Tour avec Contador, Vuelta avec Valverde mais Sastre 2e du Giro).

Juillet 2017 : Début du festival

Si la moisson 2018 des "Brits" est exceptionnelle, leur hégémonie s’étend au-delà. Car il ne faut pas oublier que le cyclisme britannique détenait aussi les deux derniers Grands Tours de la saison 2017 (Tour-Vuelta), grâce à Christopher Froome. Les Britanniques ont donc gagné les cinq derniers rendez-vous disputés sur trois semaines, un exploit qu’aucune nation n'était encore parvenue à accomplir.

Chris Froome a passé le flambeau à Geraint Thomas.Getty Images

Avec sa série de cinq succès, la Grande-Bretagne dépasse ainsi la France (du Tour 1963 au Tour 1964) et la Belgique (du Giro 72 au Giro 73), co-détenteurs du record jusqu'ici avec quatre victoires consécutives. La série est même encore plus folle si l'on fie à la nouvelle date de la Vuelta, modifiée en 1995. Depuis, aucune nation n'avait dépassé les 3 (Espagne en 2008), même si l'Espagne était passée proche d'en glaner 6 de suite entre 2008 et 2009 (seul le Giro 2009 lui avait échappé).

L’avant et l’après 2012 : La Grande-Bretagne, de zéro à héros

2012 aura clairement marqué un tournant dans l'histoire du cyclisme britannique. Au départ de la saison, la Grande-Bretagne ne comptait alors pas le moindre vainqueur en Grand Tour et seulement six podiums en plus de deux cents éditions, Giro, Tour et Vuelta confondus. Depuis, les Britanniques jouent les premiers rôles plus d'une fois sur deux.

Ils ont tout simplement remporté neuf des vingt derniers Grands Tours (6 pour Froome, 1 pour Thomas, pour Yates et pour Wiggins), soit plus de deux fois plus que n'importe quelle autre nation sur la période (4 pour l'Italie). Des succès auxquels il convient d'ajouter trois podiums (Tour 2018, Vuelta 2014 et 2016 pour Froome). Un virage à 180° bien aidé par l'arrivée dans les pelotons de l'équipe Sky.