TOUR D'ESPAGNE - Contrainte de changer de place dans le calendrier suite au report du Tour de France et dans un contexte de crise du coronavirus, la Vuelta 2020 ne comptera que 18 étapes au lieu des 21 prévues. Les trois journées programmées aux Pays-Bas sont ainsi supprimées et le départ est prévu au Pays Basque entre Irun et Arate.

La tenue du Tour d’Espagne 2020 reste hypothétique, mais ses contours se redessinent. Unipublic, organisateur de l’épreuve ibérique, a d’abord annoncé ce mercredi matin l’annulation du départ prévu à Utrecht, le 14 août prochain. Puis dans l’après-midi, la filiale d’ASO a publié un nouveau communiqué, expliquant que les trois étapes qui devaient se courir aux Pays-Bas ne seraient pas remplacées.

La 75e édition de la Vuelta ne comporte ainsi plus que dix-huit jours de course. Si elle peut avoir lieu malgré la crise sanitaire due au coronavirus et dont résulte cette modification de parcours, elle s’élancera depuis le Pays basque, avec l’étape en ligne Irun - Arrate qui devait être la quatrième joute de la course. Un Tour d’Espagne comprenant moins de 21 étapes, c’est une première depuis 35 ans.

Aucune information quant aux nouvelles dates de l’épreuve n’a en revanche été donnée. L'établissement de celles-ci dépend du fait que le Tour de France, course phare d'ASO, figure maintenant au calendrier entre le 29 août et le 20 septembre, et non plus à cheval entre juin et juillet.

Un départ "très difficile à remplacer"

D’après Javier Guillen, les contraintes organisationnelles étaient trop importantes pour chercher à trouver un substitut au triptyque néerlandais. "Lorsque l'on conçoit la course, on ne s’attend pas à devoir faire des changements de cette ampleur, déplore le directeur de la Vuelta. Mais nous devons nous adapter à la situation actuelle et comprendre qu'un départ officiel est très difficile à remplacer à ce stade en raison de toute la planification institutionnelle et logistique que cela implique."

La course au successeur de Primoz Roglic est maintenant prévue sur vingt jours, deux des trois journées de repos étant maintenues. Seule celle relative au transfert des coureurs des Pays-Bas à l’Espagne étant logiquement supprimée. "Nous espérons seulement que cette crise sanitaire sans précédent sera bientôt résolue, que nous pourrons tous reprendre une vie normale, y compris la Vuelta, qui retrouvera en 2021 son format et sa durée habituels de 21 étapes et deux jours de repos", conclut Guillen.

