Le vent n’a pas directement pesé sur la course. Mais la 5e étape de la Vuelta a, bel et bien, entraîné des modifications importantes au classement général mercredi. Une énorme chute, au cœur d’un final tendu entre Tarancon et Albacete, a coûté son maillot rouge à Rein Taaramäe, tandis que Romain Bardet a perdu encore plus gros, concédant 12 minutes.

Guillaume Martin a également vécu une mauvaise journée, coupant la ligne 2'08" après le lauréat du jour, Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Pour un autre coureur français, en revanche, cette étape de plaine accouche d’un paletot prestigieux : Kenny Elissonde est le nouveau leader du 76e Tour d’Espagne.

Tour d'Espagne Bardet évoque sa "blessure au dos" : "Il me faut du temps pour me remettre en route" HIER À 14:08

Le classement de la Vuelta après 5 étapes :

Places Coureur Ecart 1. Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) 2. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) +5" 3. Lilian Calmejane (AG2R Citroën) +10" 4. Enric Mas (Movistar) +20" 5. Miguel Angel Lopez (Movistar) +26" 6. Alejandro Valverde (Movistar) +32" 7. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) m.t. 8. Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) m.t. 9. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) +45" 10. Gino Mäder (Bahrain-Victorious) +46" 11. Aleksandr Vlasov (Astana) +48" 12. Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash) +49" 13. Damiano Caruso (Bahain-Victorious) +55" 14. Adam Yates (Ineos-Grenadiers) +56" (...) 27. Rein Taaramäe (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) +1'56" (...) 51. Guillaume Martin (Cofidis) +4'13" (...) 93. Romain Bardet (DSM) +13'23"

Tour d'Espagne Bardet connaît l’ascension finale : "Ça va se décider entre 3,5 km de l’arrivée et la flamme rouge" 16/08/2021 À 11:30