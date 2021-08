Pour ceux qui en doutaient, et ils étaient nombreux, le coureur le premier, la Vuelta de Romain Bardet est loin d’être terminée. Quarante-huit heures après la chute qui a enterré ses ambitions au général, le Français a refait surface à l’occasion de la 7e étape. Le leader de la DSM est non seulement allé au bout de cette première grande journée de montagne. Il en a aussi été l’un des grands protagonistes.

Bardet, test concluant : "C'est incroyable ce qu'il a fait"

Ce n'était vraiment pas couru d'avance. L'Auvergnat nous confiait avant le départ son incertitude sur l’état de son genou, ses douleurs au tendon qu’il n’avait jamais ressenties durant sa carrière. Des séquelles de sa gamelle qui le plaçaient dans un flou total pour la suite de ce Tour d’Espagne. "Je n’ai pas de plan", lâchait-il alors. Quelques heures plus tard, Bardet semble s'être déjà trouvé une quête bien identifiée : le classement de la montagne.

Dès la première des six ascensions du jour, le Puerto la Llacuna (1re catégorie), l’ancien vice-champion du monde est apparu dans les premières positions du peloton, à l’affût du bon coup. Il a fini par être dedans, participant à l’incroyable coup de force des DSM. Cinq membres de sa formation figuraient parmi le groupe de tête

Les pois dans le viseur

Cela aurait pu suffire à son bonheur. Mais il avait les jambes pour mieux encore. Il est passé en tête au sommet du Puerto de Benilloba, distançant facilement Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), qui avait tenté de lui faire résistance. Tout sauf le coup de pédale d’un coureur en souffrance. Si Bardet a été devancé par Jan Polanc (UAE Emirates) lors de l’ascension suivante, il a accroché celle d’après à son tableau de chasse pour grimper alors en tête du classement de la montagne. Si le maillot à pois a fini par lui échapper, il pointe ce vendredi à la 4e place, cinq points derrière le nouveau leader Pavel Sivakov (16 pts). Il se place comme un sérieux prétendant à la victoire du classement annexe qu’il avait remporté sur le Tour de France 2019, déjà en lot de consolation après avoir perdu le général.

Dans d’autres circonstances, Bardet aurait été déçu de se classer 6e d’une grande étape de montagne au sein d’une échappée. Mais pas cette fois. Surtout que c’est un coéquipier qui a levé les bras, Michael Storer, 24 ans et tout frais lauréat du Tour de l’Ain. Le Français n’a plus bougé une oreille une fois que l’Australien s’est dégagé dans le bon coup. C’est le jeu en cyclisme. Mais il devrait avoir d’autres opportunités de remporter son étape d'ici la fin de cette Vuelta. Et rien que de dire ça, c’est déjà une victoire pour Bardet.

