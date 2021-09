Cyclisme

Le moment où la Vuelta a basculé : la fugue de Bernal et Roglic à 61 kilomètres du terme

TOUR D'ESPAGNE 2021 - Alors que le maillot rouge Eiking est en train de décrocher dans l'ascension de la Collada Llomena, Primoz Roglic et Egan Bernal ont attaqué à 60 km de l'arrivée et 5 kilomètres de ce 2e col de première catégorie, avant dernière difficulté du jour. La course va sans doute basculer lors de cette 17e étape avec cette attaque, à voir en images.

00:02:13, il y a 3 heures