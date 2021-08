Cyclisme

Le retour d'un miraculé : De son accident au maillot vert en Espagne, le parcours de Jakobsen

Vuelta 2021 - Après sa victoire au sprint final lors de la 4e étape du Tour d'Espagne, Fabio Jakobsen se sent plus vivant que jamais et prêt à tutoyer de nouveau les sommets. De son accident au Tour de Pologne à sa victoire d'étape ce mardi, retrouvez le parcours d'un miraculé.

