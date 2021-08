On attendait une première explication entre leaders. Elle n’a pas eu lieu mais il y aura tout de même des enseignements à tirer de cette 3e étape, remportée en solitaire à Picon Blanco par Rein Taaramae (Intermarché-Wanty Gobert). Il s’agit de sa deuxième victoire sur la Vuelta, dix ans après celui acquis à la Farrapona. Il se pare en plus du maillot rouge de leader, profitant de la neutralisation entre les principaux favoris, même si Carapaz (INEOS Grenadiers) a coincé, comme Bardet (DSM) ou Vlasov (Astana-Premier Tech). La Movistar a fait forte impression.

Le bonheur en solitaire : l'arrivée qui a sacré Taaramäe au sommet du Picon Blanco

Movistar a fait de (petits) dégâts

Arrivée désormais traditionnelle du Tour de Burgos, le Picon Blanco devait être le premier théâtre de la bagarre entre les grands d’Espagne. Avec 7,6km à 9,1% et un passage à 18%, il y avait de quoi faire. Mais le fort vent de face qui a soufflé dans la montée finale et l’absence de possibilité de victoire d’étape a poussé les favoris à se neutraliser. Mais l’accélération imposée dans les deux derniers kilomètres par Valverde a procédé à une sélection plus conséquente qu’on n’aurait pu le penser quelques mètres auparavant. Sans doute la formation la plus forte ce lundi, la Movistar a tout fait exploser en à peine un kilomètre.

Après avoir recollé une première fois, le champion olympique Richard Carapaz a définitivement coincé pour concéder une minute sur la ligne à un groupe composé de Valverde et Lopez (Movistar), Yates et Bernal (INEOS Grenadiers), Landa (Bahrain-Victorious), Ciccone (Trek-Segafredo) et Roglic (Jumbo-Visma), alors que Mas (Movistar) a glané 3'' sur le sprint. L’Equatorien d’INEOS Grenadiers, 3e du dernier Tour de France, est le grand perdant du jour avec Guillaume Martin (Cofidis, + 1’'7''), mais pas le seul. Brillant sur cette ascension sur le Tour de Burgos, Romain Bardet (DSM,+ 29'') a un peu coincé lorsque Valverde a accéléré l’allure, au même titre qu’Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech, + 29'') et Hugh Carthy (EF Education Nippo, + 21''). Un temps perdu mais rien de définitif donc.

Taaramae, dix ans après La Farrapona

Avec ce coup de force dans le final de Picon Blanco, la Movistar opère un beau rapproché au général avec Mas (+45''), Lopez (+51'') et Valverde (+57'') qui se suivent au classement (5e, 6e et 7e) et sont les premiers favoris derrière Roglic, seul dans la dernière ascension mais qui n’a jamais semblé en danger. En revanche, le Slovène ne portera plus le maillot rouge de leader mardi. La faute au coup de force de huit hommes partis après une dizaine de kilomètres. Poursuivis par une Jumbo-Visma qui ne semblait pas vraiment vouloir défendre ce maillot rouge, Tobias Bayer (Alpecin-Fenix), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Lilian Calmejane (AG2R Citroen), Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) et Jetse Bol (Burgos-BH) n’ont cessé de creuser l’écart jusqu’à compter neuf minutes d’avance. Suffisant pour se jouer l’étape.

La mésentente, évidente et attendue, qui a eu lieu avant le pied de la montée finale lorsque Calmejane a multiplié les attaques, a fait craindre un temps un retour des favoris mais il n’en a rien été. Profitant d’un gros travail de Dombrowski, qui s’est usé avec le vent de face pour faire la sélection, Rein Taaramae a patienté avant de placer un contre décisif, tout en puissance, à moins de trois kilomètres de l’arrivée. Ils ne l’ont plus revu et l’Estonien est allé décrocher sa deuxième victoire sur la Vuelta, dix ans après La Farrapona. Surtout, il se pare pour la première fois de sa carrière du maillot rouge de leader, avec désormais 25'' d’avance sur Elissonde, qui a coincé dans le final, et 30'' sur Roglic, bien content de ne pas avoir à user ses équipiers ces prochains jours. Une magnifique récompense pour un coureur qui a subi bon nombre de galères ces dernières années mais qui n’a jamais lâché.

"Ce n'est pas possible..." : Calmejane pensait être le nouveau leader du général

