Troisième jour sur la Vuelta et deuxième leader différent. Après Primoz Roglic (Jumbo-Visma), vainqueur du contre-la-montre de Burgos, c'est la surprise Rein Taaramäe (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) qui endosse le maillot rouge à la faveur de l'échappée du jour vers le Picon Blanco. A la lutte avec Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) pour le général et Joe Dombrowski (UAE-Team Emirates) pour l'étape, l'Estonien a tout raflé ! Repoussé à 50 secondes de Roglic lors du chrono, Taaramäe devance désormais Elissonde de 25 secondes et le Slovène de 30.

Bardet a coincé, Carapaz à une minute

Dans le top 5, on retrouve un autre Français puisque lui aussi présent dans l'échappée mais un peu juste pour jouer la gagne, Lilian Calmejane (AG2R Citroën) remonte au 4e rang (+35''). Il devance Enric Mas, finalement le seul parmi les leaders, malgré l'attaque d'Adam Yates (Ineos Grenadiers), à avoir pris du temps à ses adversaires. Son accélération dans le final lui a offert un crédit maigre (trois secondes) mais peut-être important pour sa confiance. Derrière Mas, ils sont sept (Lopez, Roglic, Yates, Landa, Ciccone, Bernal et Valverde) à avoir finir dans le même temps. Une liste où il manque du monde donc.

Parmi les prétendants au podium, ils sont quelques-uns à avoir déjà perdu du temps. Si Hugh Carthy (EF Education-Nippo) a lâché 21 secondes, l'addition grimpe à 29 pour Romain Bardet (Team DSM) et Aleksandr Vlasov (Astana). Plus grave encore, Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), distancé plus tôt que les autres, a perdu une minute pile sur les groupes des leaders. Pour Ineos, c'est une nouvelle déception après les 31 secondes perdues sur chute par Adam Yates dans le final de la 2e étape dimanche. Enfin, Guillaume Martin va peut-être devoir abandonner ses espoirs de bon classement général : il a coupé la ligne à plus d'une minute et trente secondes de Roglic et les autres.

Le classement général du Tour d'Espagne

Places Coureur Ecart 1. Rein Taaramäe (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) 2. Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) +25'' 3. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) +30'' 4. Lilian Calmejane (AG2R Citroën) +35' 5. Enric Mas (Movistar) +45'' 6. Miguel Angel Lopez (Movistar) +51'' 7. Alejandro Valverde (Movistar) +57'' 8. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) +57'' 9. Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) +57'' 10. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) +1'09'' 11. Gino Mäder (Bahrain-Victorious) +1'10'' 12. Aleksandr Vlasov (Astana) +1'13'' 13. Fabio Aru ( Team Qhubeka NextHash) +1'14'' 14. Romain Bardet (Team DSM) +1'16'' 15. Damiano Caruso (Bahain-Victorious +1'20'' 16. Adam Yates (Ineos-Grenadiers) +1'21'' 22. Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) +1'55'' 25. Hugh Carthy (EF Education-Nippo) 2'02''

