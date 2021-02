Quelques mois après le sacre de Primoz Roglic, l'organisation du Tour d'Espagne est déjà tournée vers l'édition estivale de 2021 (21 étapes et 3 336,1 kilomètres). Ce jeudi midi, elle a présenté la 76e Vuelta qui se tiendra du 14 août au 5 août. Ce Tour d'Espagne aura un fort accent historique : s'il partira depuis Burgos, pour fêter les 800 ans de la construction de la célèbre cathédrale, avec un contre-la-montre individuel de huit kilomètres, l'arrivée aura lieu à Saint-Jacques de Compostelle et non à Madrid.