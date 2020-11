Un top 5 sur deux lors de la Vuelta

Coureur le plus victorieux sur le Tour d'Espagne (4 succès d'étapes), le Slovène s'est aussi classé trois fois 2e. Au total, il a terminé dans le top 5 à neuf reprises, soit sur la moitié des 18 étapes de cette Vuelta. Un total auquel il faut ajouter trois top 10 ! C'est donc sans surprise qu'il a remporté le maillot vert, comme l'an dernier. Il est d'ailleurs le premier coureur de l'histoire à remporter le classement général et le classement par points de la Vuelta deux annés de suite.

Douze victoires en 2020 : seul Démare fait mieux

Contrairement à d'autres, Primoz Roglic n'a pas disputé la moindre course avant le confinement. Mais ça ne l'a pas empêché de finir la saison avec le deuxième meilleur total de victoires (12), juste derrière Arnaud Démare (14), qu'il n'a d'ailleurs jamais croisé cette année. A l'exception du championnat de chrono de Slovénie (battu par Pogacar) et de la course en ligne des Mondiaux, il s'est imposé sur chacune des épreuves dont il a pris le départ : course en ligne des championnats de Slovénie, Tour de l'Ain (2 étapes et le général), Critérium du Dauphiné (1 étape), Tour de France (1 étape, à Orcières-Merlette), Liège-Bastogne-Liège et Tour d'Espagne (4 étapes et le général). Chirurgical.

Primoz Roglic s'était imposé à Orcières-Merlette lors du Tour 2020 Crédit: Getty Images

Il est le plus prolifique depuis 2018

C'est peut-être la stat la plus impressionnante chez Roglic. Au bilan des trois dernières saisons (2018, 2019 et 2020), personne n'a autant gagné que lui. Même les sprinteurs doivent s'avouer vaincus. Avec 8 succès en 2018, 13 en 2019 (son record) puis 12 en 2020, il totalise 33 succès. C'est un de mieux que Dylan Groenewegen (32). Suivent au classement Elia Viviani (29), Arnaud Démare (28), Julian Alaphilippe et Sam Bennett (27). Caleb Ewan est à treize longueurs (20). C'est dire.

Déjà plus de victoires que Froome

Depuis son passage chez les pros, en 2013 chez Adria Mobil, Roglic a amassé 47 victoires. Un chiffre symbolique pour le coureur de 31 ans puisque sa victoire au général de la Vuelta, ce dimanche, lui a permis de dépasser Chris Froome (46), mais aussi Caleb Ewan et Fernando Gaviria. Malgré son peu d'années au niveau World Tour - 2020 était sa 5e saison chez Jumbo-Visma - il apparait déjà au 17e rang des coureurs en activité les plus prolifiques. Si l'on excepte les sprinteurs, il n'y a devant lui que Vincenzo Nibali (52 victoires à bientôt 36 ans) et Alejandro Valverde (127 à 40 ans). Deux coureurs dont la carrière ne devrait pas encore durer bien longtemps.

Il n'a jamais fini un grand tour sans victoire d'étape

Arrivé sur le tard au cyclisme après une première carrière dans le saut à skis, Primoz Roglic a disputé son premier Grand Tour à 26 ans. C'était le Giro 2016. Son coup d'essai était déjà celui d'un maitre puisqu'il avait remporté, à la surprise générale, le chrono de Greve in Chianti. Il a alors entamé cette série toujours d'actualité : Roglic ne finit jamais un Grand Tour sans victoire d'étape. Il en est à 7 de rang.

Grand Tour Nombre de victoires Classement général final Giro 2016 1 58e Tour 2017 1 38e Tour 2018 1 4e Giro 2019 2 3e Vuelta 2019 1 1e Tour 2020 1 2e Vuelta 2020 4 1er



Depuis 2016, personne n'a autant gagné en grand tour

C'est assez improbable sur un papier, car la quête d'un général nécessite de se désintéresser, la plupart du temps, des victoires d'étapes. Mais pour Roglic, les deux ne sont pas inconciliables. Depuis qu'il a mis les pieds sur un grand tour, soit 4 ans et demi, il est celui qui totalise le plus de succès sur ces courses de trois semaines. Avec 11 victoires d'étape - dont 5 en 2020, le meilleur total devant Arnaud Démare et Filippo Ganna (4 sur le Giro) - il est même le seul à atteindre la dizaine.

Classement des coureurs comptant le plus de victoires d'étapes en Grand Tour depuis 2016

Nombre de victoires Coureur(s) 11 Primoz Roglic 9 Peter Sagan 8 Chris Froome, Caleb Ewan, Sam Bennett, Elia Viviani et Marcel Kittel 7 Arnaud Démare, Fernando Gaviria, Simon Yates, Tom Dumoulin 6 Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar



Un Monument et un Grand Tour la même année : un exploit inédit depuis 13 ans

Trente-cinq jours avant de remporter la Vuelta, Roglic s'était offert Liège-Bastogne-Liège en profitant de l'incroyable double bourde de Julian Alaphilippe. Ce doublé "Monument-Grand tour" lors d'une même saison n'avait plus été réussi depuis Danilo Di Luca, voilà 13 ans. Le sulfureux italien, condamné depuis pour dopage, avait remporté le Giro et Liège-Bastogne-Liège en 2007. Trois ans plus tôt, Damiano Cunego avait décroché le Giro et le Tour de Lombardie (2004). Et Laurent Jalabert s'était offert Milan-San Remo puis la Vuelta en 1995. Depuis le "Panda", Roglic est donc seulement le 3e coureur à faire ce doublé.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma), vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2020 devant Marc Hirschi (Sunweb) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Crédit: Getty Images

