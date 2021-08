Ils ont malgré eux réveillé les fantômes du dopage sur le dernier Tour de France. Quand la police a perquisitionné l'hôtel des Bahrain-Victorious à Pau, des spectres ont refait surface. Et comme la non-sélection pour le Tour d'un Mark Padun aérien quelques semaines plus tôt sur un terrain qui n'était a priori pas le sien (la montagne) sur le Dauphiné avait déjà fait parler, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que toutes les performances de l'équipe soient remises en cause. Ces performances, elles sont nombreuses en 2021.

Bahrain-Victorious brille en 2021

Dans les huit sélectionnés pour la Vuelta qui s'élanceront samedi de Burgos, le seul Yukiya Arashiro, équipier de toujours, n'a pas pas fait spécialement parler de lui en 2021. Jugez plutôt :

Mikel Landa : 3e de Tirreno-Adriatico et vainqueur du Tour de Burgos

Damiano Caruso : 2e du Giro et vainqueur de la 20e étape

Jack Haig : 5e du Dauphiné et 4e de la première étape du Tour

Gino Mäder : 2e d'une étape de Paris-Nice (derrière Roglic) et vainqueur d'une étape au Tour de Suisse

Mark Padun : Vainqueur de deux étapes sur le Dauphiné

Wout Poels : Porteur du maillot à pois sur le Tour

Jan Tratnik : 2e de l'étape du Zoncolan sur le Giro

Voilà pour les chiffres bruts auxquels on peut ajouter le succès de Dylan Teuns sur la Grande Boucle et les deux de Matej Mohoric. En singeant le geste de Lance Armstrong, volontairement ou non d'ailleurs, doigt sur une bouche fermée, le Slovène n'avait pas vraiment aidé sa formation dans sa quête d'image positive. Lui dit avoir la conscience tranquille et à ce jour, aucune poursuite n'a été lancée contre sa formation. Reste que la réputation des Bahrain-Victorious en a pris un coup et qu'il y a de fortes chances pour que la Vuelta soit une nouvelle occasion de douter des coéquipiers de Mikel Landa.

Car si les compos d'Ineos, de Movistar ou de Jumbo ont impressionné, le roster des Bahrain a fière allure. Il n'y a qu'à relire la liste précitée pour s'en convaincre. Les deux leaders, nous y reviendrons, auront, autour d'eux, un casting de choix. Si Haig, Mäder, Padun, Poels et Tratnik sont à leur meilleur niveau, on verra beaucoup de maillots rouges en haute montagne. Tous peuvent viser une étape et certains pourraient même lorgner un top 15, voire un top 10, au général mais il y a peu de chances pour que leur direction sportive ne leur en laisse le loisir.

Caruso ou Landa, qui est la meilleure carte ?

Pourquoi ? Parce que l'hydre à deux têtes Landa-Caruso peut nourrir de beaux espoirs. L'attelage était le même pour le Giro mais il avait volé en éclats quand le premier avait dû quitter la course sur chute après seulement cinq étapes. Ce qui n'avait pas empêché le second de finir dauphin d'Egan Bernal. Damiano Caruso peut-il rééditer la performance ? Meilleur rouleur que son coéquipier, il paraissait moins fort en montagne mais ses trois semaines italiennes ont un peu changé cette impression.

Quant à Landa, il a une revanche à prendre. Sur le Giro bien sûr, qu'il abordait fort notamment d'une 3e place à Tirreno, mais aussi sur ces années à tourner autour du podium en grand tour. Troisième du Giro en 2015, Landa compte depuis trois quatrième places dont celles du Tour 2017, où Bardet est resté devant pour une seconde, et du Giro 2019, où Roglic ne l'a devancé que pour huit secondes. A 31 ans, l'Espagnol est toujours dans ses meilleures années mais le temps presse.

