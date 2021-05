C'est officiel : le Tour d'Espagne partira l'année prochaine d'Utrecht, aux Pays-Bas. La 77e édition reprendra le schéma prévu l'an passé avant que la crise sanitaire provoquée par le covid-19 entraîne un raccourcissement de l'épreuve, repliée à l'intérieur de ses frontières. Utrecht accueillera la présentation des équipes, le contre-la-montre inaugural et l'arrivée de la deuxième étape, qui partira de 's-Hertogenbosch (Bois-le-Duc). La troisième étape commencera et se terminera à Breda.

Tour d'Espagne Burgos, Caja Rural et Euskaltel invitées pour la 76e édition de la Vuelta 16/02/2021 À 15:26

La Vuelta partira pour la deuxième fois des Pays-Bas après Assen en 2009 et pour la quatrième fois de l'étranger, après Lisbonne en 1987 et Nîmes dans le sud de la France en 2017. Cette année, la course s'élancera de Burgos le 14 août.

Tour d'Espagne Départ mythique à Burgos, un parcours propice aux grimpeurs : Le tracé de la Vuelta 2021 11/02/2021 À 12:24