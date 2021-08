Il a failli leur refaire le coup ! Six jours après un premier numéro victorieux à l’Alto de la Montaňa de Cullera, Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) a encore fait preuve d’une incroyable résistance dans le final de la 11e étape de la Vuelta. Mais le Danois, dernier rescapé de l’échappée, a finalement été repris à 200 mètres de la ligne. Au sommet du mur de Valdepeñas de Jaén, la victoire est revenue à Primoz Roglic (Jumbo-Visma), devant le duo de la Movistar Enric Mas (+3") et Miguel Angel Lopez (+5"). Dixième ce mercredi juste devant son dauphin au général Guillaume Martin (Cofidis), Christian Odd Eiking (Intermarché-Wanty Gobert) conserve son maillot rouge acquis la veille.

Dans cette étape andalouse de 133,4 kilomètres, qui a vu le retrait avant le départ de Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) et Alex Aranburu (Astana-Premier Tech), cinq hommes avaient pris les devants après une trentaine de kilomètres : Cort Nielsen, Edward Planckaert (Alpecin-Fenix), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) et Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal). Le peloton ne leur a jamais laissé prendre plus de deux minutes.

Car Jumbo-Visma et BikeExchange se méfiaient beaucoup de Cort Nielsen, auteur d’un numéro victorieux jeudi dernier lors de la 6e étape, qui se terminait déjà par un raidard. Elles avaient raison. Le Scandinave avait 50" d’avance au pied du Puerto de Locubin (2e catégorie, 8,8km à 5%). Il en avait encore 27 au sommet, à 8 km de l’arrivée, sur un peloton qui avait pourtant fortement accéléré et ne comptait plus qu’une trentaine d’unités. L’histoire semblait donc sur le point de bégayer.

Eiking vivra une deuxième journée en rouge

Sous la flamme rouge, au pied du mur où s’était imposé Joaquin Rodriguez il y a dix ans, Cort Nielsen comptait encore 20" de marge. Mis sur orbite par Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Roglic s’est envolé avec Mas au plus fort de la pente (24%). Mais les deux hommes n’ont pas voulu s’entendre, ce qui a permis à l’homme de tête de croire un peu plus longtemps en ses chances.

Mais à 200 mètres de la ligne, Cort Nielsen a fini par rendre les armes, juste avant le démarrage décisif de Roglic, qui remporte sa deuxième étape sur cette Vuelta après le prologue. Le Slovène s’est visiblement bien remis de sa chute de la veille, mais aussi de la perte du maillot rouge. Avec les dix secondes de bonifications, le 3e du général reprend 21’" à Eiking et revient ainsi à 1'56" du Norvégien et 58" de Guillaume Martin (Cofidis), solide 11e de l’étape.

