La 76e Vuelta a vécu ce vendredi sa première journée de folie, ses premiers grands frissons. Alors qu’Alejandro Valverde (Movistar) a été éliminé sur chute, et a peut-être vécu les derniers instants de sa carrière , Primoz Roglic a failli perdre son maillot rouge, pris d’assaut par une cohorte d’outsiders qui ont animé cette 7e étape. Le Slovène l’a finalement sauvé pour 8 secondes face à Felix Grosschartner (Bora-Hansgrohe), son nouveau dauphin au général. La victoire du jour est revenue à l'Australien Michael Storer, 24 ans, qui a récompensé l’épatante course d’équipe de la DSM.

On s’attendait à une course très débridée pour cette première véritable étape de montagne, avec 152 kilomètres et six ascensions qui n’offraient pas le moindre instant de répit sur le papier. On a été servis. Le peloton s’est morcelé dès la première montée, le Puerto de Llacuna (1re catégorie), après à peine dix kilomètres de course. La bataille pour prendre l’échappée a duré une cinquantaine de kilomètres, accouchant finalement d’un groupe de tête de 29 unités. Parmi eux, quelques outsiders du général, à l’image de Jan Polanc (12e à 1'42" de Roglic) et Felix Grosschartner (15e à 2'09"). Le Slovène d'UAE Emirates est vite devenu maillot rouge virtuel, l’écart culminant à 4'15" sur un peloton mené essentiellement par Robert Gesink (Jumbo-Visma).

Valverde, l’abandon aux larmes

Dans le Puerto el Collao (2e catégorie), à une cinquantaine de kilomètres du but, Alejandro Valverde a lancé les grandes hostilités du côté des favoris. L'Espagnol a vite été rejoint par Richard Carapaz et Adam Yates (INEOS Grenadiers). Dans la descente, le 4e du général a soudainement perdu le contrôle de son vélo dans un virage, glissant de manière effroyable sous la visière de sécurité. Sorti du ravin par son fidèle coéquipier José Joaquin Rojas, le quadragénaire a pu reprendre la route. Mais pas pour longtemps. La mort dans l’âme, il dût renoncer quelques kilomètres plus loin, inconsolable dans les bras de son directeur sportif José Vicente Garcia Acosta. En 15 participations, ce n’est que la 2e fois que Valverde abandonne une Vuelta. 19 ans après la première.

