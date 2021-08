Et Alejandro Valverde a fondu en larmes.... Il s'était passé quelques minutes avant qu'il ne remonte sur son vélo après la terrible chute qui l'a envoyé dans le ravin, lors de la 7e étape de la Vuelta. Puis quelques minutes encore, passées sur le vélo à tenter de repartir, poussé par José Joaquin Rojas. Assez pour se rendre compte que continuer n'était pas une bonne idée. Le 16e Tour d'Espagne de sa carrière s'est achevé là. Et comme il a annoncé en début d'année que 2021 serait sa dernière, on se demande déjà si on le reverra sur le vélo chez les professionnels.

Chute glaçante : Valverde passe sous une glissière de sécurité, le pire est évité

Alejandro Valverde avait attaqué depuis quelques instants, notamment en compagnie de Richard Carapaz, quand il a abordé un virage sur la droite. Son vélo a alors été secoué par un trou sur la route et l'Espagnol de 41 ans en a perdu le contrôle pour aller visiter le ravin de l'autre côté. Remonté par Rojas, le vainqueur de la Vuelta 2009, sonné, a mis de longues, très longues minutes à repartir. Avant, donc, d'abandonner quelques hectomètres plus loin.

Il est impossible de connaître, à l'heure actuelle, la nature des blessures de Valverde mais à le voir en larmes au bord de la route dans les bras de son directeur sportif, on se dit que "El Imbatido" a peut-être compris que cette chute aurait des conséquences terribles. Si effectivement, l'Espagnol met fin à sa carrière cette saison, sa riche histoire avec la Vuelta s'est achevée de la pire des manières. Si ses blessures sont graves, c'est son immense carrière qui a peut-être pris fin.

Inconsolable, Valverde se résout à jeter l'éponge

